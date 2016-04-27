Contratistas de semaforización ocasionan daño que dejó 49 barrios sin agua

Un total de 49 barrios, uno en Barranquilla y el resto en el municipio de Soledad se quedaron esta noche sin servicio de agua potable cuando trabajadores de una firma contratista que adelantan trabajos para semaforzación ocasionaron daño en una tunería de conducción de 24 pulgadas informó la empresa triple A en un comunicado.

Técnicos de empresa de Acueducto ejecutaban, la noche del martes, trabajos de emergencia en la calle 19 con carrera 7, bulevar de Simón Bolívar luego de que se partiera con su maquinaria la tubería en mención, mientras se ejecutaban obras de infraestructura que no fueron notificadas previamente a la compañía, según indica el comunicado.

Indica el comunicado que la reparación es compleja, debido a que se deben realizar rotura de concreto rígido, excavación y soldadura de tubería American Pipe. Esto significa que las labores se extenderán durante toda la noche y madrugada y el servicio de acueducto sólo podrá retornar el día de mañana.

El daño dejó sin el servicio al barrio Simón Bolívar, la zona de la calle 30 entre la carrera 36 y la Circunvalar, y 48 sectores del municipio de Soledad: Bella Murillo, Ciudadela Metropolitana, Costa Hermosa, Cusules, El Parque, El Río, El Tucán, Estadio, Hipódromo, La Arboleda, La inmaculada, La Rivera, Las Ferias, Las Gaviotas, Las Margaritas, Las Moras, Las Trinitarias, Los Arrayanes, Los Balkanes, Los Laureles, Los Mangos, Nuevo Milenio, Primero de Mayo, Puerta de Oro, Salamanca, Santa Inés, Sitio Hermoso, Soledad 2000, Terminal de Transportes, Urbanización Villa Las Moras, Victoria, Villa Zalamar, Villa Aragón, Villa Cecilia, Villa del Carmen, Villa Las Moras, Villa Severa, Vista Hermosa, Villa Mónaco, Bonanza, Las Farrucas, Jerusalén, La Fe, La Ilusión, San Antonio, sector Cementerio, Las Nubes, y Tajamares.

“Constantemente se presentan averías provocadas por contratistas y terceros que no sólo afectan la infraestructura existente sino que dejan sin agua a un gran número de personas como ocurrió hoy. Es importante que se tengan en cuenta los trazados que están en los planos y que notifiquen a Triple A de cualquier intervención donde se puedan ver involucradas nuestras redes”, aseguró Ramón Hemer, Gerente de Operaciones.