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29 jul 2026 Actualizado 07:30

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Economía

Salida de la pista de una aeronave provoca retrasos en el Cortissoz

Dos vuelos debieron esperar que la nave fuera retirada de un lado de la pista

(Google Maps)

Barranquilla
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Aunque no se han establecido las causas, que dieron origen al incidente, lo que se pudo establecer es que la nave procedia del municipio de Puerto Colombia, área metropolitana de Barranquilla, que al salir de la pista propició el retraso por más de media hora del vuelo 9522 procedente de la capital del país perteneciente a la empresa Avianca y del 9116 operado por la empresa Easyfly que estaban previstos para la mañana de este martes en el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

El incidente que no dejo heridos, fue superado de manera satisfactoria reanudándose, las operaciones aéreas.

La información técnica y motivos del percance son investigados por la Aerocivil, como autoridad aeronáutica.

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