Fuertes lluvias solo afectaron el barrio Sourdís en Barranquilla

Barranquilla

Gran temor vivieron sectores del suroriente de Barranquilla, cuando un vendaval tumbo techos y arrasó con todo lo que encontró a su paso.

En el barrio Sourdís unas 33 casas quedaron sin sus cubiertas, igual situación vivieron moradores del municipio de Usiacuri una de las poblaciones más afectadas en el Atlantico, este domingo.

Ana Cristina Salatarín de la oficina de Gestión del Riesgo distrital, hizo un llamado a la ciudadanía para que se aseguren los amarres de las cubiertas.

“Es necesario que se tomen estas precauciones para evitar este tipo de daños”, aseguro la funcionaria, que sostuvo que no se registraron más daños en la ciudad.

Por su parte Luis Altamar morador del municipio de Usiacurí, dijo que una pared del cementerio municipal se desplomo y varios barrios se inundaron por las lluvias.