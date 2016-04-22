Superservicios abre indagación preliminar a Electricaribe por fallas en circuitos

De acuerdo con la Superintendencia las continuas interrupciones de los últimos cuatro días se dieron en un 50 por ciento de los circuitos originando fallas en el servicio que ha afectado, solo en Barranquilla, a más de 600 mil usuarios, lo que originó la airada reacción del alcalde Alejandro Char.

En un comunicado, la entidad asegura que se delegó un grupo de funcionarios para recopilar y validar información técnica en el Centro de Control de la empresa, en relación con los incidentes registrados.

Por causa de las fallas en el fluido eléctrico Barranquilla ha vivido cuatro días continuos de bloqueos de vías por parte de usuarios que buscan llamar la atención de las autoridades y de la empresa.

Frente al plan de contingencia para el lavado y mantenimiento de redes, requerido a Electricaribe, la superintendencia permanece vigilante al restablecimiento del 100 por ciento del servicio, indica el comunicado.

“En el informe presentado al gobierno nacional sobre las fallas reportadas, el tiempo de atención de las mismas por parte del prestador, y la solución definitiva a estas interrupciones, la superintendencia indica que, para el caso particular de Barranquilla afectada por alta exposición a la contaminación salina, se requieren soluciones estructurales como la reconstrucción de las redes con cables aislados (tipo ecológico) o, en caso más extremo, tender red subterránea, donde sea aplicable”, dice el comunicado.