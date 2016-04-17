Atlántico, en la mira de CGR por manejos al PAE

Tras el indignante caso del manejo que se le daba a la alimentación de niños en una institución educativa de Aguachica Cesar, el cual terminó con la captura de su alcalde municipal Henry Alí Montes y otras personas las autoridades retomaron el asunto que ya en el pasado reciente había evidenciado irregularidades en otros departamentos de la región, y desde luego Atlántico no ha sido la excepción.

Es así como la Contraloría General de la República investiga varios casos en este departamento donde, al igual que en otros departamentos la contratación corre por cuenta de los alcaldes, sin embargo la Gobernación ha anunciado hacer seguimiento permanente a dichos programas.

Vale recordar que el pasado mes de enero en este departamento se capturaron 12 personas, entre ellas a la entonces directora del ICBF Yolanda Ruiz, el representante legal de la Unión Temporal Unidos por la Niñez, Luis David Avendaño y un policía activo que se encargaba de repartir los refrigerios para los niños.

Estas personas, que fueron dejadas en libertad posteriormente, fueron vinculadas a un proceso por presuntos sobrecostos en refrigerios, mercados y pagos de arrendamiento que afectaban la calidad de la alimentación de 1.200 niños de los municipios de Ponedera, Tubará y Puerto Colombia.

Caracol Radio fue testigo de las condiciones en que algunos municipios se les sirven los alimentos a los niños, algunos en el suelo y otros en improvisados comedores.

En los últimos días la institución educativa Betzabeth Espinosa, en Barranquilla, que se estrenaba en jornada única, los estudiantes, en protesta se levantaron de la mesa sin tocar el almuerzo que les sirvieron por la cantidad y la dudosa calidad que se observaba a simple vista.