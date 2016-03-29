A ritmo de vallenato en Barranquilla se vive la fiesta del futbol

Barranquilla

Después de más de 24 horas viajando por tierra desde Bogotá, el comerciante de San Victorino, William Mora, llegó a Barranquilla por primera vez para vender productos alusivos a la Selección Colombia en compañía de su familia.

Pese a la alta temperatura instaló su puesto en las afueras del estadio Metropolitano “Roberto Meléndez” con el fin de vender vuvuzelas, gorros, pavas y maquillajes para pintarse la cara.

La música vallenata hace parte de la fiesta que se vive en los alrededores del estadio con el cantante Lufer Luque, quien ha hecho las delicias del público durante la mañana de este martes.

El músico en sus notas destacan las cualidades de los futbolistas colombianos y pronostica un triunfo de tricolor nacional sobre Ecuador de cuatro por cero.

Los aficionados también han llegado al estadio desde bien temprano como Germán Muñoz, quien procede de Palmaria en el Departamento del Valle del Cauce, que no deja de sonar se vuvuzela y mostrar la bandera colombiana.

El hincha, quien ya está ahorrando para viajar al Mundial de Rusia, confía que Colombia ganará este martes dos por cero con goles de James Rodríguez y Carlos Bacca.