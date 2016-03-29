Fenalco Atlántico denuncia ante la fiscalía a exdirector de la entidad

La Junta Directiva de la Federación Nacional de Comerciantes, seccional Atlántico, presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, contra el exdirector ejecutivo, Carlos Jiménez Jiménez, luego de una auditoría originada por investigaciones internas.

En un comunicado de prensa que conoció Caracol Radio Barranquilla, se informa que se procedió a presentar la denuncia “ por los hechos presuntamente punibles que se puedan encontrar consagrados en la legislación penal y por cualquier otro delito que se desprenda de la investigación sobre los hechos que se denunciaron”.

Caracol Radio Barranquilla pudo conocer que en la denuncia se solicita investigar presuntos actos punibles como abuso de confianza calificado, administración desleal, falsedad en documento privado, concierto para delinquir, peculado y por cualquier otro que se desprenda de la investigación.

En el comunicado se informa que la denuncia fue interpuesta ante la fiscalía el 10 de marzo y que luego, el 11 de marzo, el señor Jiménez presentó renuncia voluntaria a su vínculo contractual.

Carlos Jiménez Jiménez afronta un proceso por presunta violencia intrafamiliar contra su esposa Ivette Borrero, en hechos que habrían ocurrido en diciembre del año anterior.

El texto del comunicado:

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco Seccional Atlántico), se permite informar a la opinión pública lo siguiente:

1) Ante la situación de remoción del cargo de director ejecutivo el pasado 12 de Febrero del 2016, originado por investigaciones internas, la Junta Directiva de Fenalco Atlántico, de acuerdo a sus reglamentos, ordenó una auditoría a esta seccional a cargo de una empresa externa la cual rindió informe preliminar el 24 de Febrero del 2016, sobre cuya base se procedió a presentar, el Jueves 10 de Marzo del 2016, una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, contra el exdirector ejecutivo Carlos Jimenez Jimenez y otros, por los hechos presuntamente punibles, que se pueden encontrar consagrados en nuestra legislación penal, y por cualquier otro delito que se desprenda de la investigación sobre los hechos que se denunciaron.

2) El sr Carlos Jiménez Jiménez presentó renuncia voluntaria a su vínculo contractual laboral con Fenalco Atlántico el pasado Viernes 11 de Marzo del 2016.

3) Es de público conocimiento que en contra del hoy exfuncionario Carlos Jiménez Jiménez, se adelantan al parecer investigaciones por violencia intrafamiliar. Al respecto, FENALCO ATLANTICO reitera su rechazo a todo tipo de violencia, en especial a la violencia domestica la cual atenta contra la unidad familiar, pilar y soporte de nuestra sociedad y será respetuosa de las decisiones que tomen las autoridades respectivas sobre el particular.

4) La Junta Directiva de Fenalco Atlántico con el apoyo incondicional de la Junta Nacional de Fenalco y su Presidente Ejecutivo Dr. Guillermo Botero Nieto ha hecho todos los ajustes administrativos necesarios para continuar garantizando la prestación de un óptimo servicio y apoyo total a sus afiliados y al comercio formal del departamento del Atlántico, tal como lo ha venido haciendo durante los últimos 70 años.

JUNTA DIRECTIVA FENALCO ATLANTICO

RAFAEL MADERO CABRERA

PRESIDENTE