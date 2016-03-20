La moda de Goretty Medina

Goretty Medina esta vez quiso aprovechar y recoger de la naturaleza su belleza y plasmarla en una hermosa colección llamada “Caño cristales”( Archivo particular )

Barranquilla

“que las mujeres sientan comodidad, que se sientan lindas y seguras cuando usan mi ropa, que iluminen un sitio cuando llevan puestas mis prendas” dice Goretty Medina, la diseñadora que vino del corralito de piedra y se instaló en Barranquilla.

Asegura que llegó al sitio indicado para darse a conocer porque en Curramba las mujeres “Son lindas, todo les queda lindo, tienen buen gusto, andan pendientes de la moda… en fin, estoy feliz!” recalcó.

Dice que la gente ya reconoce sus prendas, ya las identifica porque tienen un sello que identifica su marca.

Escogemos telas, texturas, buscamos las tendencias y nos alimentamos de todos lo que nuestros seguidores nos transmiten en redes sociales.

Hablando del planeta y todo lo que está sucediendo en el mundo, Goretty Medina esta vez quiso aprovechar y recoger de la naturaleza su belleza y plasmarla en una hermosa colección llamada “Caño cristales”, con el que, según ella, rinde homenaje a Colombia.

La experta en moda Kika Rocha estuvo como Jurado de la revista cromos, que cumple 100 años, evaluando todas las pasarelas de plataforma K para los premios Cromos de la moda que son al final del año; cuenta Kika que vio la pasarela de Gorety Medina y definió la moda de la diseñadora como femenina ante todo, que piensa siempre en la silueta de la mujer, aparte del color y una energía muy bonita.

Detrás de cada colección hay un tema, como en este caso su colección “Caño cristales”, como su nombre lo indica fue inspirada en el colorido y la magia de este hermoso parque natural de la geografía colombiana.