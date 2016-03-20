Universitaria asesinada en el corregimiento La Playa

Linda Liney Velasquez Vuelvas fue definida por sus familiares y vecinos como una joven estudiosa y sana que no andaba en malos pasos.( Facebook.com )

Barranquilla

La joven de 18 años fue identificada como Linda Liney Velasquez Vuelvas, fue hallada por residentes en la calle 21C con la carrera 17B del barrio Adelita de Char del corregimiento La Playa, en el área metropolitana de Barranquilla. Testigos indicaron que en la madrugada del domingo escucharon a la joven gritar, pidiéndole a su agresor que no le pegara.

Unos vigilantes del sector encontraron a la joven agonizando, sola y con dos heridas de arma blanca en cuello y tórax; llamaron a la policía y fue trasladada la clínica porto azul, pero por la gravedad de las heridas murió en ese centro asistencial.

La joven cursaba sexto semestre de administración de empresas en la Universidad del Atlántico, y fue definida por sus familiares y vecinos como una joven estudiosa y sana que no andaba en malos pasos. Sus únicos problemas los habría tenido en su última relación sentimental con un hombre que la maltrataba y la amenazó de muerte.

Los familiares de Linda Liney Velásquez acusaron Esneison González como el autor de la muerte de la joven que cursaba sexto semestre de administración de empresas en la universidad del atlántico. El hombre, ex novio de la víctima, la habría atacado y amenazado a ella y varios de sus familiares el último día del pasado carnaval, como lo dio a conocer el coronel José palomino, comandante operativo de la policía metropolitana de Barranquilla.

Esneison González, según las autoridades fue visto merodeando cerca de la vivienda de la universitaria en la noche del sábado

Con este ya son 15 los asesinatos de mujeres en el departamento del Atlántico durante el 2016.