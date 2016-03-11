Policía incauta 300 kilogramos de marihuana en seis allanamientos

Barranquilla

La incautación, que está avaluada en 300 millones de pesos, se logró por agentes de la Sijin en asocio con la Fiscalía

El operativo se pudo realizar gracias a información suministrada por ciudadanos que daban cuenta de un inmueble, donde fueron descargados bultos de marihuana, los cuales llegaron en lancha, a través de la ruta del Río Magdalena.

Posterior a la información se organiza el procedimiento en la Calle 10 con Carrera 18 barrio la Bonga de Soledad-Atlántico, lográndose la captura de un sujeto de 35 años y una mujer de 38, a quienes se les incautó 400 kilos de marihuana, 01 arma de fuego tipo escopeta calibre 16 con dos cartuchos para la misma, 4 celulares y un motor fuera de borda marca johnson.

El segundo allanamiento fue en jurisdicción del barrio el Bosque, sur occidente de Barranquilla, carrera 9L con calle 68 donde se logró la captura de una mujer de 24 años y de un hombre de 26 años de edad, quien presenta anotaciones por el delito de Tráfico, Fabricación o porte de estupefacientes, a quienes se les halló 2 kilogramos de marihuana.

En otro procedimiento, en la diagonal 69C del barrio el Bosque se capturó otra mujer a quien se le incautaron 20 pastillas de éxtasis y 15 gramos de heroína, en ese mismo barrio en otra residencia se incautó un arma de fuego de fabricación artesanal calibre 38 milímetros y 80 gramos de base de coca empacada para su comercialización.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía 05 Seccional de Antinarcóticos de Barranquilla, y deberán responder por el delito de Fabricación, Tráfico y Porte de Estupefacientes y Fabricación, Trafico y Porte Ilegal de Armas de Fuego y/o Municiones.