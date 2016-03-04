Al son de boleros con Alci Acosta

Barranquilla

En Barranquilla, tomo clases de piano y luego empezó a trabajar como pianista en varias orquestas locales, su más grande éxito y el disco con más ventas a lo largo de su carrera fue la pollera colora donde interpreto el piano con la orquesta del maestro pedro salcedo.

Alci Acosta personaje de la semana comenta que es una persona muy de su casa, que disfruta compartir tiempo con su familia sobre todo con sus nietos y bisnietos, amante de los boleros y la buena música, Con alegría y entusiasmo cuenta cada uno de los detalles de su vida personal, anécdotas, su carrera musical, de sus logros como cantante y pianista.

Maestro de maestros, ha logrado ser una de las más grandes leyendas musicales en Colombia, su música nos transporta a la cultura autóctona de la región caribe.

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