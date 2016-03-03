Gobernador celebra avances de las obras del CEEC

La meta de entregar al Atlántico la primera fase del Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe Puerta de Oro (CCEC) se consolida.

Así lo dio conocer el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, tras celebración de reunión de la Junta Directiva del CEEC, en la que se presentó el cronograma de inversiones que según trascendió se está cumpliendo a cabalidad.

El gobernador dijo que la inauguración de esta primera fase que contempla el recinto ferial y el malecón, será a finales del mes de agosto, y añadió que para el 30 de marzo se entregarán algunas obras importantes dentro de dicho complejo.

“Ese día ya habrá claridad sobre la entrega de la ventanería y el sistema de aires acondicionados. Son obras que están muy avanzadas y así lo hemos visto durante el último recorrido que hicimos”, indicó Verano De la Rosa.