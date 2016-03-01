Mueren dos jóvenes por extraña bacteria en Cali / Secretaría de Salud de Cali

Cali

La muerte en menos de tres días de dos jóvenes de 19 y 23 años víctimas de una bacteria aún desconocida por las autoridades genera en Cali la aplicación de un dispositivo de profilaxis buscando controlar otros casos con desenlace fatal entre las personas allegadas a las dos víctimas.-

Según Alexander Duran , Secretario de Salud Municipal no se ha establecido cual es la bacteria que originó las muertes, mientras está hospitalizada la madre del joven de 19 años.-

Una segunda persona, esposo de una de las dos víctimas fue internada esta mañana de urgencias en un centro asistencial presentando el mismo cuadro de su compañera sentimental.-

El informe del funcionario dice que en éste caso " se presentaron dos cuadros infecciones agudos que ocasionaron la muerte de dos jóvenes, Camilo Valencia de de 19 años y Diana Catherine Valencia de 23 años, sin embargo definir cual fue la bacteria que provocó las muertes es prematuro establecerla.-

"Lo que si está claro es que no murieron por meningitis, ni por dengue, como eran las primeras versiones. Ahora estamos esperando los resultados de los exámenes patológicos y las necropsias", añadió el funcionario.-

La Secretaría de Salud de Cali dispuso de un equipo especializado que se encargará de atender preventivamente a quienes hacían parte del entorno de los dos jóvenes. Ese protocolo fue establecido y ya se está encargando del núcleo familiar, dijo su títular Alexander Duran.-

El funcionario aclaró que la madre del joven está hospitalizada y se trata de establecer qué padece, mientras esta mañana el esposo de la mujer muerte fue llevado al médico.-

En estos dos últimos casos no se puede hablar de una sintomatología similar a la de las dos personas fallecidas.-

"Tenemos las historias clínicas y podemos descartar que los fallecimientos tengan su origen en Menigitis o en dengue.-

Solo sabemos que fue una bacteria el origen de la muerte de ambos jóvenes de 19 y 23 años", reiteró el Secretario de Salud de Cali, Alexander Duran.-