CIDH pide acelerar investigaciones por descuartizamientos en cárcel La Modelo

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las investigaciones que adelanta la Fiscalía por los casos de descuartizamientos en la cárcel La Modelo no sólo deben dar con los responsables, sino garantizar la no repetición.

Es claro para la CIDH que en estos hechos "podrían ser responsables por acción u omisión" varias autoridades por eso piden además que se encuentre a los responsables y se aplique justicia. Lo que dice la investigación hasta el momento es que las desapariciones ocurrieron hace dos décadas y que se habrían dado en el patio que estaba controlado por el ex paramilitar Mario Jaimes Mejía, conocido como ‘El Panadero’.

Jaimes señaló que el Estado debe adoptar medidas para para prevenir la repetición de hechos similares y aplicar estándares internacionales para mejorar las condiciones de detención de los internos. “Se debe mantener la seguridad interna de los centros penales y controlar el ingreso de armas y de sustancias ilícitas, así como la circulación de dinero dentro de las cárceles. Además, debe buscar mecanismos para reducir el hacinamiento y la superpoblación en las cárceles”.

Pues los hechos de descuartizamiento la Fiscalía investiga si también se dieron casos similares en las cárceles de Bucaramanga, Popayán y Barranquilla.