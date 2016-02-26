Contraloría reporta 50 hallazgos en regalías de la Costa

Barranquilla

Se trata de recursos por 30.846 millones de pesos de recursos de regalías que se han manejado por las entidades territoriales del Caribe colombiano.

Los principales hallazgos se concentran en La Guajira con 14 casos por 19.868 millones de pesos; le siguen Cesar con 20 por 4.417 millones, Bolívar, Magdalena y Sucre.

Según la Contraloría, los cinco hallazgos más significativos se distribuyen en los sectores de Agua Potable, Educación, Agricultura y Vivienda.

En el proceso de auditoría se encontró el caso de la inversión de más de 10 mil millones de pesos en la construcción del acueducto y alcantarillado del corregimiento de Camarones, en Riohacha se evidencio que le faltaban los permisos ambientales.

Los hallazgos fiscales de mayor cuantía se concentran en La Guajira: 14 por $19.868 millones. Le siguen Cesar, con 20 por $4.417 millones; Bolívar, 4 por $2.053 millones; Magdalena, 5 por $1.900 millones; Sucre, 3 por $1.644 millones; Córdoba, 3 por $676 millones; y Atlántico, con 1 por $285 millones.