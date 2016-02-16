Marriot quiere operar el Hotel El Prado de Barranquilla

La cadena hotelera MARRIOT INTERNACIONAL, radicó hoy propuesta formal ante el Fondo Nacional de Turismo para operar el Hotel El Prado de Barranquilla, esto dentro de la convocatoria pública para entregar en concesión por 30 Años el hotel, considerado “un Bien de Interés Cultural de la nación, y forma parte del patrimonio nacional de Colombia”.

La ministra de Comercio Industria y Turismo, Cecilia Álvarez Correa informó que, una vez recibida ésta iniciativa, comienza el proceso de evaluación, que finalizará el próximo 4 de marzo, “para determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos”.

“El propósito del Gobierno nacional es que este hotel vuelva a ser el emblema de Barranquilla. Que sea financiera y operativamente rentable; que sea un importante generador de empleo del sector turístico en la ciudad y la Costa Caribe”, dijo la ministra Cecilia Álvarez-Correa.

Según el Gobierno, con la concesión se garantizan $21.000 millones para la “rehabilitación y remodelación” del hotel, y otros $4.500 millones “para el saneamiento de pasivos del establecimiento de comercio”.