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29 jul 2026 Actualizado 06:56

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Economía

Terminó dragado en canal de acceso al puerto de Barranquilla

La máquina logró remover más de un millón de metros cúbicos de sedimento.

La draga extrajo 1,2 millones de M3 de sedimento del fondo del canal.

La draga extrajo 1,2 millones de M3 de sedimento del fondo del canal.(Caracol Radio Barranquilla)

La draga extrajo 1,2 millones de M3 de sedimento del fondo del canal.
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Barranquilla

Tras quince días de trabajo continuos, en el área del río Magdalena que conforma el canal de acceso al puerto de Barranquilla Cormagdalena se apresta a recibir los informes de batimetrías para dar a conocer el resultado del trabajo que terminó este domingo.

Así lo indicó el director del organismo, capitán, Luis Álvaro Mendoza, al asegurar que el canal cuenta con el ancho y la profundidad requerida, quien manifestó que la draga logró remover 1,2 millones de metros cúbicos de sedimento.

De acuerdo con el funcionario, tal como ha quedado el canal ahora pueden ingresar a la zona portuaria embarcaciones de hasta 10,2 metros de calado, además el ancho del mismo permite que circulen fácilmente dos embarcaciones al mismo tiempo.

Luego de recibido el informe de batimetrías, en una semana aproximadamente, se dará a conocer, por parte de la Capitanía de Puertos, los detalles de cómo se recibió el canal y cómo se entrega al servicio de la actividad portuaria.

Tras afirmar que Barranquilla está en condiciones de ejercer la operación portuaria las 24 horas, el director de Cormagdalena explicó que en los primeros dos kilómetros, la profundidad del canal quedó en 12,19 metros y de 11,43 metros en el kilómetro 19,5.

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