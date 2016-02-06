Gran Batalla de Flores da inicio al Carnaval

Este año el tema central de la carroza de la reina Marcela García es Macondo y el realismo mágico de la obra de Gabriel García Márquez.( Caracol Radio )

Radiante y llena de energía desfiló la reina del carnaval Marcela García Caballero a bordo de su carroza inspirada en Macondo y el realismo mágico de la obra de Gabriel García Márquez.

Por primera vez la reina del carnaval interactuó con su público; con un micrófono estratégicamente ubicado cerca de su rostro, Marcela, a viva voz, animó a los asistentes de la vía 40 a bailar, saltar y gozarse este carnaval hasta el final.

Hoy sábado de carnaval se lleva a cabo la gran batalla de flores, el desfile más grande del carnaval de Barranquilla. Más de veinte carrozas están programadas para desfilar por el ardiente cumbiódromo de la vía 40.

El desfile es encabezado por las principales autoridades locales y se espera la presencia de grandes personalidades a nivel Nacional e internacional.

El jolgorio y la alegría desbordante de cumbiamba y toda suerte de comparsas dan inicio a la fiesta más grande e Colombia que va hasta el martes de carnaval cuando se realicen las exequias de Joselito Carnaval.

Este año la batalla de flores se dividirá en cinco bloques: su Majestad la cumbia, herencia ancestral, piel de tambó, fiesta de tradición y fantasía Caribe; veinte carrozas Irán distribuidas entre bloques engalanada con reconocidas reinas, actrices, modelos y personalidades de actualidad. Todo lo anterior acompañado de cien disfraces individuales.

Paralelamente se llevan a cabo los desfiles del Rey Momo Lisandro Polo por la calle 17 y la batalla del carnaval de la 44 que sale del sector del popular está dedo "La Troja".