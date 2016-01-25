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29 jul 2026 Actualizado 06:55

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Justicia
Homicidio

Investigan muerte de una menor de edad en el municipio de Soledad

El cuerpo semidesnudo fue avistado por un vigilante del sector que dio aviso a la policía.

(Google maps.)

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Todo indica que el cadáver hallado en una zona enmontada en el municipio de Soledad, corresponde a una menor de edad de quien sus padres no tenían noticias desde la noche de sábado cuando salió a un bazar.

El hallazgo del cadáver se dio por parte de un vigilante de la zona quien avisó a la policía y tras hacerse la inspección de cuerpo se evidenció que estaba medio desnudo.

Las autoridades de Policía investigan las versiones que dan cuenta de que la adolescente habría estado conversando con el o los ocupantes de una camioneta cuando la vieron por última vez.

Igualmente se investiga la muerte de una mujer de 40 años, quien fue alcanzada por una bala cuando un sujeto disparó indiscriminadamente contra un grupo de personas que departían en la terraza de una vivienda en el suroccidente de Barranquilla.

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