En la Costa Caribe se preparan para eventual venida del Papa Francisco

Barranquilla

Aunque se desconoce qué sitios del país visitaría el Papa Francisco en su eventual viaje a Colombia, anunciada para el próximo año, en la región Caribe la Iglesia Católica ha iniciado los preparativos para el recibimiento de sumo pontífice.

Así lo indicó el arzobispo auxiliar de la diócesis de Barranquilla, monseñor Víctor Tamayo, quien explicó que ya se han reunido los obispos de Cartagena y Barranquilla para comenzar a darle forma a la programación.

Explicó que, se ha ideado una visita conjunta para la feligresía de la región, la cual se concentraría en un terreno de 40 hectáreas, ubicado en la vía al Mar, entre Barranquilla y Cartagena, donde sería la celebración eucarística tras un sobrevuelo del sumo pontífice.

“Sería en un terreno cerca del Sombrero Vueltiao, ahí concentraríamos dos o tres millones de personas después de un sobrevuelo por Barranquilla y por Cartagena”, dijo el prelado.

La mañana del sábado se conoció el anuncio de que el Papa estaría dispuesto a visitar el país el primer semestre del año 2017, anuncio hecho por el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Augusto Castro tras reunión con el sumo pontífice.