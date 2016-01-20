Alcalde Alejandro Char no comparte propuesta de desarmar a la población

Barranquilla

Aunque el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de prorrogar la prohibición del porte de armas, en el territorio nacional, durante el presente año, no se había dado, en Barranquilla una propuesta similar comenzaba a generar diferencia de opiniones.

La propuesta del desarme a la población en esta sección del país surgió en el marco de una reunión entre el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano y el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Gonzalo Londoño, quien además es partidario de restringir la circulación de motocicletas con parrilleros hombres, propuestas estas que han generado reacciones encontradas.

El Gobernador Verano asegura que durante su pasada administración la medida dio excelentes resultados, y casualmente el alcalde entonces, Alejandro Char, también se negó a acogerse a dicha medida con el mismo argumento que ahora esgrime.

“Ustedes me conocen como la persona que manejó esta ciudad durante los años 2008 hasta el 2009, y yo me opuse al desarme, porque quienes desarman son los encargados de prestar la seguridad, las personas de bien, pero los bandidos siguen armados con pistolas hechizas, con armas robadas o conseguidas de manera ilegal, porque a ellos lo que les interesa en vivir de la delincuencia”, dijo el alcalde a periodistas.

Aunque estas declaraciones del acalde se escucharon previo a la orden presidencial, Caracol Radio quiso conocer si esta decisión del jefe de Estado cambiaría la posición del alcalde, pero los funcionarios encargados del tema en la Administración no respondieron el llamado.