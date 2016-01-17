Con lectura del Bando se prendió la gozadera en Barranquilla

La reina del Carnaval Marcela García, durante La Lectura del Bando ( Caracol Barranquilla )

Barranquilla

Con un espectáculo musical denominado la Esquina del Sabor y con la coreografía de Pedro Diaz, se inició la Lectura del Bando por parte de la reina central de los carnavales de Barranquilla, Marcela García, la noche anterior en la plaza de la paz de Barranquilla.

El majestuoso acto que se replicó en el parqueadero del estadio Metropolitano y la cancha de Nueva Granada al sur de la ciudad, estuvo cargado de color y fantasía.

Con la proclamación “bienvenidos al Carnaval de Barranquilla 2016 que desde hoy es una Sola Gozadera”, la soberana ordeno a todo el mundo a vivir estas fiestas cuyo actos centrales se realizarán del 6 al 9 de febrero.

Al estilo de los grandes los maestros Dolcey Gutiérrez y Alci Acosta cautivaron a los presentes a este importante acto.

Durante su presentación en tarima además de la lectura del decreto la reina también recibió las llaves de la ciudad de manos del alcalde Alejandro Char quien estuvo acompañado del gobernador del Atlantico Eduardo Verano.