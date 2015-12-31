Familias del norte de Colombia invaden 135 viviendas de programa de Gobierno

Un grupo de familias del municipio colombiano de Suán, en el departamento del Atlántico, invadieron hoy 135 viviendas desocupadas de un proyecto que hace del programa de viviendas gratis que entrega el Gobierno nacional, informaron fuentes oficiales.

Estas familias argumentan que los dejaron por fuera de las adjudicaciones y favorecieron a otras que no son ni damnificados ni desplazados por la violencia, que son los requisitos para acceder al programa El Inspector de Policía Suán, Gustavo de la Rosa, señaló por teléfono a Efe que desde el 28 de diciembre, cuando se hizo entrega de las primeras 165 casas, del total de 300, por parte del ministro de Vivienda Luis Felipe Henao y del vicepresidente colombiano, Germán Vargas Lleras, se conocieron las denuncias de los habitantes.

"Ellos afirman que habían resultado favorecidas personas que no eran damnificados y que ya tenían casas y hasta vehículos lujosos", dijo el funcionario.

Según el alcalde de Suán Rafael Molinares, la selección de los beneficiados la hizo el Ministerio de Vivienda partir de los censos de la Red Unidos y la Unidad Nacional de Atención del Riesgo, que fueron verificados por las Cajas de Compensación.

"Presentamos una solicitud por el orden de 600 viviendas y el día que se hizo la entrega, le recordamos al Vicepresidente Vargas que tenemos terrenos para seguir construyendo más soluciones de interés social y así atender el déficit total de viviendas que hay en la población" aseguró Molinares a Efe.

La personera Municipal de Suán, Daisy Milagros Montero, recibió las quejas ciudadanas y presentó denuncia al Ministerio de Vivienda para que se revisen los censos y las condiciones socio-económicas de quienes resultaron adjudicatarios del proyecto de 300 viviendas gratis.

Suán, ubicado al sur del departamento del Atlántico sobre la margen izquierda del río Magdalena, dista 72 kilómetros de la ciudad de Barranquilla y cuenta con una población de 10.000 habitantes.