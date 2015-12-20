Más de 1.500 agentes vigilan barrios de Barranquilla, por partido Junior-Nacional

Barranquilla

En un dispositivo que se inició desde el día anterior más de 1.500 uniformados hacen parte de los controles que ha implementado la Policía Metropolitana de Barranquilla con miras al partido Junior-Nacional a jugarse en la tarde de este domingo en la capital antioqueña.

La alta consejera para la seguridad Josefa Casiani, expresó que en las zonas de mayor concurrencia como la calle 72, calle 84, Plaza de la Paz y el boulevard del barrio Simón Bolívar entre otros se concentraran un gran número de uniformados, para preservar el orden.

La administración distrital dispuso un estadio virtual en la plaza de la paz para que los fervientes hinchas del Junior del Alma presencien el encuentro.

Por su parte los aficionados Rojiblancos confían en el triunfo del equipo Tiburón y con ello lograr la Octava Estrella para el Amado Junior.