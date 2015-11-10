Piden intervención de secretaría de Salud por casos de dengue hemorrágico

Barranquilla

A consecuencia de un nuevo brote de dengue hemorrágico en el departamento del Atlantico, una menor murió y otra más se encuentra en cuidados intensivos en el corregimiento de Caracolí, jurisdicción de Malambo.

De acuerdo a la información que suministró a Caracol Radio, la profesora Leonor Julio docente de la institución educativa Juan Domínguez Romero, otros 4 estudiantes están recluidos en un centro asistencial porque presentan los síntomas de la enfermedad, “la menor fallecida presentó hemorragia y murió a finales de octubre”

“Estamos pidiendo la intervención de la secretaria de Salud y de educacion por que ya son varios los casos en el colegio y en el mismo corregimiento, ya que otros adultos también presentan signos de dengue” Sostuvo la profesora.

Aseguró Julio que se teme que la enfermedad continúe su propagación y se convierta en una epidemia.