Descubren fábrica de cédulas falsas en Barranquilla

Barranquilla

En dos allanamientos la Fiscalía y la Policía encontraron fotografías y plástico para documentos, fragmentos de cédulas de ciudadanía destruidas, cinco prototipos de cédula para imprimir datos biográficos, dos recortes de huella dactilar de un ciudadano, 23 cédulas de ciudadanía de personas de diferentes sexos y edades, que estaban en manos de dos personas al parecer dedicados a la elaboración fraudulenta de cédulas.

En los dos sitios también se encontraron prototipos para la elaboración de licencias de conducción y máquinas de laminación y sellos que llevan a los investigadores a establecer que los capturados se dedicaban a la impresión de otros documentos diferentes a las cédulas.

Las dos personas detenidas fueron judicializadas por los delitos de falsedad en documento público, ocultamiento ilícito de cédulas y concierto para delinquir. Un juez de control de garantías de Barranquilla los envío a la cárcel.