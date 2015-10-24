Triple crimen en el barrio El Bosque

Barranquilla

El atentado contra dos viviendas de un sector de invasión del barrio El Bosque al sur de Barranquilla dejó como saldo tres muertos y dos heridos graves.

El Comandante Operativo de la Policía Metropolitana coronel José González indicó que entre los muertos figura un niño de diez años, al igual que entre los heridos también hay un menor, quienes son atenidos en Hospital General.

Los homicidas se movilizaban en dos motocicletas y dispararon de manera indiscriminada contra las dos casas.

El coronel González indicó que en los alrededores del lugar de los hechos se han adelantado varios allanamientos por venta de estupefacientes y uno de los heridos tiene antecedentes por microtráfico.