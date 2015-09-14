Se fusionan importantes firmas de abogados de Medellín y Bogotá

Medellín

Una de las principales firmas de abogados de Medellín, Contexto Legal, y una de trayectoria y reputación de Bogotá, Rodriguez Azuero, se fusionan desde este lunes con el fin de ampliar el mercado nacional y proyectar negocios en el exterior.

Sergio Rodriguez Azuero, líder de la nueva firma, señaló en diálogo con Caracol Radio que contarán con más de 50 profesionales, la intensión es contrarrestar la cantidad de firmas de abogados extranjeras que han llegado al mercado colombiano.

“Debemos tener una cobertura nacional mucho más extendida y nosotros pensamos a un plan a tres años que hemos definido para estar presentes en el exterior, queremos llegar a la Alianza del Pacifico en Chile, Perú y México, y adicionalmente Centro América y estamos en las mejores condiciones para competir”, sostuvo el señor Rodriguez.

Por su parte Guillermo Villegas Ortega, otro de los líderes de la fusión aseguró que por el crecimiento de la demandan en el derecho corporativo, tanto en Medellín, como en Bogotá, la firma ‘Rodriguez Azuero Contexto Legal’ podría aumentar sus ingresos entre un 25 por ciento y un 30 por ciento anual.

“Esperamos crecimientos de dos dígitos en los próximos años, hemos dicho que para el año 2020 estas dos firmas tienen que haber multiplicado por tres sus ingresos y creemos que con el equipo que estamos integrando va ser posible”, consideró el abogado.

Los abogados dedicados al derecho corporativo, financiero, a mercados capitales y asesorías de inversión, han estado a cargo de procesos de prestigiosos grupos empresariales como Sura, Nutresa, Haceb, Epm, Orbis y otros.