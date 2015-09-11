Hallan muerta a hija de dirigente sindical de la Uneb

Medellín

En la parte alta del Parque ecológico El Salado del municipio de Envigado, fue localizado este medio día el cadáver de la joven Juliana León Pulgarín de 19 años de edad, hija del directivo sindical y expresidente de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, Hildebrando León Cortez.

La joven estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Ambiental en la Universidad de Medellín estabá desaparecida desde el domingo pasado, cuando salió de su casa en el municipio de Envigado a una reunión en el barrio El Poblado, pero nunca llegó a su destino.

El cuerpo fue localizado en una zona boscosa del parque, pero las autoridades no han suministrado más detalles ni precisado las causas de la muerte.

Tras la desaparición de la jóven se había inciado una la amplia busqueda en Medellín por parte de las autoridades y a nivel nacional a través de redes sociales impulsada por organismos defensores de derechos humanos, por ser la hija de un dirigente sindical.