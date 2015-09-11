Alcaldía de Jericó lamenta que no haya día festivo en honor a Santa Laura

Al conocerse que el Congreso de la República no aprobó el 21 de octubre como un día festivo en honor a la memoria y obra de la Santa Madre Laura Montoya, en Jericó, su tierra natal, lamentaron la decisión.

El alcalde del municipio, David Alonso Toro, manifestó en Caracol Radio que no los tomó por sorpresa la negativa de algunos senadores porque no es la primera vez de un ‘intento fallido’ de un día en honor a la única santa que tiene Colombia.

"No nos tomó por sorpresa porque ya hay muchos intentos fallidos (...) Ya habíamos conversado con algunos congresistas; no había mucho ánimo por esta iniciativa. Al parecer, algunos gremios económicos no lo veían muy favorable por la economía del país, pero sí creemos que es nuestra única santa y hay muchos otros santos que por otras razones tienen un día festivo. Entonces, ¿por qué no tener otro día festivo en honor a la Madre Laura?", consideró el mandatario local.

Pese a la negativa, el Congreso confirmó que la santa antioqueña si tendrá una moneda en su honor, como lo anticipó Caracol Radio, y además recibirá una serie de homenajes y celebraciones.

"De todas maneras para el 21 de octubre tendremos unos actos religiosos con la diócesis de Jericó y con las hermanas lauritas, y lo otro, es un honor que el Banco de la República haga el lanzamiento de la moneda de cinco mil en honor a la Santa en nuestro municipio el 23 de octubre", detalló el alcalde.

La Madre Laura Montoya Upegui fue inscrita en el libro de los santos por el papa Francisco el 12 de mayo de 2013.