A la cárcel mujer por hurtar y secuestrar un taxista en Medellín

Medellín

Una mujer de 31 años de edad fue enviada a la cárcel El Pedregal por orden del juzgado 20 penal de Medellín con control de función de garantías por ser la presunta coautora del secuestro y hurto a un taxista de la ciudad.

Según los investigadores la mujer en compañía de dos hombres, uno de ellos menor de edad, abordó el taxista en los alrededores del Estadio Atanasio Girardot, y le pidió que los transportara hasta el aeropuerto José María Córdoba de Rionegro.

Durante el recorrido de la carrera, según las declaraciones, amenazaron con arma blanca al conductor, le hurtaron el dinero en efectivo, un celular y el radio de comunicaciones del auto, además lo golpearon y le pincharon las llantas del carro.

La policía logró minutos después que los tres delincuentes huyeran del lugar, capturar a dos de ellos.

Mientras la mujer fue enviada a prisión, el menor de edad fue presentado ante un juez de infancia y adolescencia que definirá su futuro, aún uno de los delincuentes está pendiente por ser capturado.