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31 jul 2026 Actualizado 13:21

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SEGURIDAD

Destruyen dos laboratorios para el procesamiento de coca del ELN

Los laboratorios fueron encontrados los municipios de Amalfi y Cáceres por tropas del Ejército.

Destruyen dos laboratorios del ELN en Antioquia.

Destruyen dos laboratorios del ELN en Antioquia. / Cortesía Ejército

Destruyen dos laboratorios del ELN en Antioquia.
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En la vereda El Canal del municipio de Amalfi y en la vereda Bejuquilla del municipio de Cáceres, tropas del Ejército encontraron dos laboratorios dotados de maquinaria y equipos para el procesamiento de pasta de base de coca.

Según infirmó la séptima división del Ejército los laboratorios pertenecían a los frentes ‘Capitán Mauricio’ y ‘Compañero Tomas’ de la guerrilla del ELN, grupo armado ilegal también dedicado a la distribución de estupefacientes para la posterior venta y comercialización en varias zonas del departamento.

En la vereda El Canal uniformados encontraron dos mil matas de coca, unos 100 kilos de insumos sólidos y 30 galones de insumos líquidos, entre tanto, en la vereda Bejuquilla fueron hallados 50 galones de insumos líquidos, 50 kilos de insumos sólidos y un cilindro de gas de 40 libras.

Los laboratorios fueron destruidos por personal experto del ejército nacional.

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