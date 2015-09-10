Grupo Nutresa es el mejor gerenciado en el país, según la revista Euromoney

Medellín

Según el más reciente ranking de la revista Euromoney, sobre las empresas mejor administradas de América Latina en el año 2015, el Grupo Nutresa es el mejor gerenciado de Colombia.

En la misma revista, una de más influyentes en el mundo de las finanzas a nivel global, el Grupo empresarial paisa había sido reconocido en el año 2013 como la cuarta empresa mejor administrada del país.

Euromoney con más de 46 años de experiencia en editoriales financieras y empresariales, destaca la organización estratégica de Nutresa y la coherencia en los planes financieros, además del potencial de crecimiento, el valor de la compañía para los accionistas y el equipo gerencial.

Carlos Ignacio Gallego, Presidente de Grupo Nutresa, señaló que el reconocimiento es consecuencia del trabajo constante y decido de los empleados de la compañía.

“Ser reconocidos como la empresa mejor administrada del país da fe del esfuerzo de un equipo humano responsable, innovador y talentoso, siempre comprometido con el crecimiento sostenible de la organización, cimentado en unas marcas líderes y una potente red de distribución”, afirmó el señor Gallego.

El ranking se construye con una encuesta a analistas de renta de los principales bancos, firmas de consultoría e instituciones de investigación en Latinoamérica, la publicación que se distribuye principalmente en Europa y Norteamérica.