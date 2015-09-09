En Antioquia avanza la atención de deportados de Venezuela

Medellín

El departamento de gestión de riesgo de Antioquia, Dapard, y su similar de Medellín, Dagrd, avanzan en la atención de familias deportadas de Venezuela por la crisis en la frontera y las decisiones del presidente Nicolás Maduro.

A la fecha son más de 100 personas de unas 49 familias las que han arribado a varios municipios del departamento después de dejar la vida que habían construido en el vecino país.

Según los datos consolidados, la mayoría de personas han llegado buscando ayuda a los municipios del oriente antioqueño como El Peñol y La Ceja, aunque también otras personas han llegado a Bello, Caucasia y Medellín.

Por ahora con ayuda de los comités locales de gestión de emergencias, las personerías y las alcaldías municipales se elabora un censo con el formato oficial entregado por el gobierno nacional para los deportados.

Las familias por ahora están recibiendo una ayuda de emergencia por las administraciones locales y se espera que en los próximos días el gobierno nacional les otorgue las demás atenciones a los colombianos que les tocará empezar desde cero.