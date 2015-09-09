Cadáveres de médicos arrollados en Canadá no podrán ser repatriados

Medellín

Pese a las gestiones adelantadas con las autoridades de Canadá y de Colombia, los cadáveres de los médicos antioqueños que murieron al ser arrollados en Quebec, Canadá, no podrán ser repatriados, según revelaron los familiares a Caracol Radio.

El padre de la enfermera Íngrid Carolina Zamorano de 30 años quien murió con ocho meses y medio de embarazo, pide a las autoridades que le otorgen la visa humanitaria para lograr llegar al norte del continente americano y darle sepultura a sus seres queridos.

“Ya dimos la orden que los tengan listos para la ceremonia, porque ya no nos da muy tiempo, ya llevan mucho tiempo allá, entonces nos toca darle la sepultura allá (…) Parece que ya autorizaron en Canadá, la demora esta es en Bogotá, ahí es donde están bloqueada la autorización”, afirmó el señor Fernando Zamorano, padre de una de las víctimas.

Señaló que ya los familiares de quien era el esposo de su hija, el medico Julián Esteban Muñetón de 29 años, que perdió la vida en el mismo hecho; ya tienen la visa, pero no han viajado porque las autoridades de ese país, exigen que lleguen en un mismo grupo los familiares de las víctimas.

“No nos han podido mandar los tiquetes porque no sabemos la hora en la que vamos a viajar, la idea es que viajemos juntos para recibir todo en orden y la gente de allá no nos puede estar recibiendo de a partes”, puntualizó el señor Zamorano.

La pareja que se había radicado hace un año en Quebec, Canadá, murió por un accidente de tránsito ocasionado por una mujer que conducía un vehículo, al parecer en estado de embriaguez, hoy precisamente comienza el juicio en contra de la señora que según medios de ese país tiene antecedentes.