Las brujas cuelgan brasieres en árboles del oriente de Medellín

Medellín

Algunos habitantes del barrio Caicedo, en el centro oriente de Medellín, creen en brujas y aseguran que estos personajes, durante la noche, se han dedicado a colgar en los árboles ubicados en la orilla de la quebrada Santa Elena, muchos brasieres, esa prenda íntima femenina de la que se estarían desprendiendo.

En diálogo con Caracol Radio, Laura Chavarría, una habitante del sector de Caicedo, relata que al parecer son las brujas del barrio que están colgando los sostenes en los árboles, aunque nadie, por su parte, se ha dedicado a constatar, confirmar y precisar quiénes serían y con qué fines instalan sus interiores en esos lugares.

“Dicen que son las brujas, a veces está vacío el árbol y a veces está lleno otra vez; no ven a nadie que los tiren. Yo no he visto a nadie que se suba a colgarlos. La gente dice que no ven a nadie que los pongan y cuando menos piensan está lleno”, comentó la asombrada vecina del barrio Caicedo.

Sin embargo, aunque no permanecen alertas a estas acciones, asegura que durante la noche se escuchan voces y posteriormente se sorprenden al encontrar los brasieres colgando en el en lugar.

“El señor que vive al frente del árbol, salió como a las 4 de la mañana a tomarse un tinto y el árbol estaba vacío y como a la hora volvió y salió y estaba lleno”, relató la mujer, para quien este hecho se ha convertido en un espectáculo, una anécdota y hasta una curiosidad.

Otras personas discrepan de la teoría de que sean brujas pero tampoco tienen una explicación para este fenómeno, sobre las personas que lo efectúan y las razones para dejar y exhibir esta ropa interior femenina en los árboles del barrio.

“No sé; es una cosa muy extraña, son varios árboles, fuera de este de aquí hay uno mucho peor. Por allá no se sube nadie, ¿quién se va a subir a esos palos?, es muy difícil”, le comentó un vecino del barrio la Caicedo a Caracol Radio.

Con todo, el extraño fenómeno ha generado toda suerte de comentarios pero también de visitas y goza de la curiosidad de muchos habitantes de Medellín, muchos de los cuales todavía creen en las brujas.-