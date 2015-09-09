Combos delincuenciales en Medellín estarían interviniendo en campaña electoral

Medellín

Las autoridades en Medellín reconocieron que grupos armados ilegales estarían interviniendo en la contienda electoral en algunas zonas, donde las autoridades iniciaron un trabajo especial para garantizar la seguridad a las campañas y los diferentes candidatos.

En la comisión técnica electoral se determinaron algunas medidas específicas para acompañar a los candidatos y sus equipos de campaña, especialmente a dos partidos políticos que oficialmente instauraron denuncias.

"Si ha habido intimidaciones por parte de unas personas no identificadas que se presumen están al margen de la ley y que no los dejan poner, por ejemplo, un pendón; y ahí es cuando entra la policía y los órganos de seguridad a tomar cartas en el asunto porque los candidatos tienen derecho a su propaganda electoral", confirmó la secretaria de gobierno de Medellín Claudia Wilches Mesa.

Agregó: "Todos los organismos de seguridad de inmediato van a atender la situación para seguir adelante y no permitir que ningún grupo al margen de la ley vaya atentar contra este derecho a la democracia que tenemos todos y no vamos a dejar que nadie vaya a bloquear el desarrollo de las elecciones".

El comandante de la policía metropolitana del Valle de Aburrá, general José Gerardo Acevedo Ossa, afirmó que se reforzó el número de efectivos en la Comuna Tres, Manrique, donde en tres oportunidades, al parecer, integrantes de combos, han restringido las actividades de dos candidatos.

"Hemos encontrado una comuna especial que es la comuna tres, allí está la disposición de la policía nacional para el acompañamiento de los candidatos y su equipo de trabajo que cumplen con actividades y vamos a ahondar en las denuncias que tenemos", subrayó el oficial.

Por ahora se adelantas las investigaciones y, así mismo, se brinda acompañamiento a los candidatos, especialmente a los señores Alonso Salazar y Federico Gutiérrez, quienes en su momento han revelado las denuncias en la Ronda Política del noticiero de medio día de Caracol Radio.