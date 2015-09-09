Envían a la cárcel a cuatro presuntos miembros de 'Los Gaitanistas'

Como presuntos integrantes de la organización delincuencial Autodefensas Gaitanistas de Colombia, con injerencia en la zona norte de Antioquia, Juzgados Penales Municipales de Medellín impusieron medidas de aseguramiento restrictivas de la libertad en contra de Diego Alonso Arango Velásquez, aliasJuancho; Crisanto Antonio Oquendo Yepes, alias Tachuela; Nelson Alberto Velásquez Julio, alias Wilson y Andrés Elías Osorio Pérez, alias Mono.

Según la investigación adelantada por un Fiscal destacado ante el Gaula Militar, esta estructura criminal se dedica a las extorsiones, desplazamientos forzados, amenazas y homicidios selectivos en los municipios antioqueños de Santa Rosa y Briceño.

Según la información recopilada por los investigadores, aliasJuancho es el presunto cabecilla de la organización en esta zona de Antioquia, alias Wilson es el comandante urbano en el municipio de Briceño, alias Tachuela es el coordinador de sicarios y alias el Mono es el conductor y el enlace de los cabecillas con las víctimas para el cobro de extorsiones.

Los hechos materia de investigación fueron denunciados por varios comerciantes de la zona, quienes dijeron ser víctimas de amenazas y cobro de extorsión por monto de 150 mil pesos mensuales, y quien no pagaba era desplazado o asesinado.