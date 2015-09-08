300 municipios del país están riesgo de tener desabastecimiento de agua: Minvivienda‏

Medellín

Ante la intensa sequía producto del Fenómeno de El Niño, más de 300 municipios del país están en riesgo de presentar desabastecimiento de agua potable, así lo dio a conocer el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, quien reitera el llamado a las alcaldías municipales para tener listos sus planes de emergencia y contingencia con el fin de estar preparados.

“Hoy ya se encuentran reportados 656 planes de contingencia en el país, de los cuales 579 corresponden a estas zonas vulnerables, porque la reducción de lluvias es cada vez más alarmante y el Fenómeno de El Niño va hasta marzo del próximo año”, dijo el Ministro de Vivienda y Agua, Luis Felipe Henao Cardona.

Según el IDEAM, el fenómeno del Niño pasó de débil a moderado, por lo que se ha presentado un déficit de lluvias entre el 40% y el 60% en algunas ciudades del país. Los mayores déficits de lluvias, desde enero hasta el mes de agosto, se presentaron en los departamentos como La Guajira (78%), Magdalena (54%), Atlántico (48%), San Andrés y Providencia (47%) y Bogotá D. C. (44%).

El Ministro Luis Felipe Henao Cardona invitó a los municipios que se encuentran con algún tipo de desabastecimiento de agua que hagan las respectivas declaratorias de emergencia para poder contar con las estrategias del apoyo de los gobiernos departamentales y nacionales que se requieran.

“Lo que vamos hacer con el Ideam es llevar la resolución que sanciona el desperdicio de agua a otros departamentos que están siendo afectados. Hoy ya tenemos más de 7.000 sancionados por derroches del preciado líquido”, agregó Henao Cardona.

Las sanciones serán para los ciudadanos que desperdicien agua y quienes tengan conexiones ilegales serán denunciados penalmente. “La sanción para los derrochadores es pagar el doble de la tarifa por cada litro consumido de más de acuerdo a la región en la que se encuentren”, explicó el Ministro.

El titular de la cartera de Vivienda y Agua precisó que nunca se ha bajado la guardia frente a la sequía y por eso se están realizando trabajos con las alcaldías locales y el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico realiza talleres y acompañamiento técnico. Para esto, se han acompañado a más de 200 municipios en la elaboración de programas y planes de gestión del riesgo que permita estar preparados ante cualquier emergencia por desabastecimiento que se pueda presentar.