MinTrabajo mantiene el cierre del edificio de los Tribunales de Medellín

Medellín

Ante el cierre temporal ordenado por el Ministerio de Trabajo del Edificio Rodrigo Lara Bonilla, donde operan tribunales de Medellín, la administración del edificio asegura que tiene diseñado un plan de contingencia para cuyas obras destinará 64 millones de pesos.

El administrador del Edificio de los tribunales, Jaime Jaramillo, afirmó que el plan será presentado al Ministerio de trabajo pero dependerá de los inspectores la decisión de autorizar la reapertura o mantener el cierre temporal que ordenaron la víspera.

“El Ministerio cerró el edificio por riesgos laborales y no por riesgos estructurales. Vamos a entregar un plan al Ministerio con el fin de que ellos avalen si ese plan de mejoramiento es válido, solamente hasta el jueves ya dirá el Ministerio si acepta este plan y renueva la apertura del edificio Lara Bonilla o se da otro cierre parcial por otros 10 días más”, explicó el señor Jaramillo.

Además reconoció que el edificio tiene sus fallas, debido a que es una construcción de hace 50 años, pero advirtió que se le ha invertido unos 358 millones al finalizar el año 2013.

Por lo tanto gestionó recursos para atender la situación del edificio: “con licitación pública para atacar puntos que anuncia el Ministerio y en donde se ha determinado un valor de 64 millones de pesos. En unos 15 días estaría adjudicado”.

Sin embargo, para Asonal Judicial las medidas adoptadas en el plan y los recursos para atender la situación del edificio son insuficientes.

El vicepresidente Asonal Judicial en Antioquia, Marco Tulio Uribe Ángel, advirtió que los riesgos fueron detectados durante las inspecciones de la ARL Positiva.

“En la visita de la ARL Positiva detectó cuatro puntos con riesgo mortal para las personas que laboran allí, en mayo vino el Ministerios del Trabajo y concedió un plazo de 40 días para gestionar recursos para adecuaciones en acueducto, alcantarillado, agrietamientos e indebida utilización cableados en donde no se gestionaron los recursos. Y luego vino el Dagrd en donde se recomendó que se hiciera una visita de ingenieros calculistas para determinar posibles fallas estructurales”, añadió el señor Uribe Ángel, en diálogo con Caracol Radio.

Agregó que “lastimosamente tenemos que decir, que son 64 millones de pesos para invertirle en mantenimiento a un edifico que está aquejando tantos problemas, la inversión según estimativos que tenemos sobrepasan los mil millones de pesos. Además no se le estaba haciendo el mantenimiento debido”.

El administrador del Palacio de Justicia de Medellín, Jaime Jaramillo, insistió en que los recursos son suficientes, y ya han solicitado al Dagrd la visita de ingenieros especialistas en estructuras para que se defina si existen o no fallas estructurales en la edificación.

Igualmente, frente a los 350 empleados advirtió que sus ingresos no se verán afectados y las consecuencias para los usuarios es poca, debido a que se dejarían de recibir cada día cinco tutelas, y se correrían algunos tiempos en los procesos judiciales.