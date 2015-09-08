Envían a la cárcel a asesino de dos mujeres en Santa Rosa de osos

William de Jesús Ciro Londoño, el hombre procesado por el asesinato de dos mujeres y se llevó por la fuerza a su hijo de tres años de edad, quedó cobijado con medida de aseguramiento intramuros por el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Rosa de Osos.

De 31 años de edad, Ciro Londoño fue capturado el domingo pasado por el Cuerpo Técnico de Investigación de Antioquia con el apoyo del Ejército Nacional en el municipio de San Andrés de Cuerquia, y no se allanó a los cargos que le imputó la Fiscalía por los delitos de doble feminicidio, porte ilegal de armas de fuego de defensa personal y ejercicio arbitrario de custodia de hijo menor.

Durante la aprehensión del investigado fue rescatado el niño, quien fue remitido a un centro asistencial porque padecía deshidratación leve e infección en la piel por picaduras de mosquito.

Los hechos de los que está acusado ocurrieron el pasado 30 de agosto en la vereda San Francisco Alto de la Cruz del municipio de Santa Rosa de Osos, donde Ciro Londoño dio muerte con arma de fuego a Luz Piedad Zapata López, de 52 años de edad, tía del menor rescatado, y a su abuela Aura de Jesús Zapata, de 77 años, porque se negaron a entregarle a su hijo.

Liliana Andrea Zapata, madre del niño, logró escapar del lugar y dio aviso a las autoridades.

Por los mismos hechos ya tiene medida de aseguramiento en centro carcelario Nelson Ciro Londoño, hermano de William y tío del menor.