Uribe dice que Venezuela no debe facilitar más el proceso de paz

Medellín

Para el ex presidente de Colombia, y ahora senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, el gobierno nacional debe tomar prontas decisiones sobre la participación de Venezuela como acompañante en el proceso de paz que se desarrolla en la Habana, Cuba con la guerrilla de las Farc.

Según el político antioqueño, durante la crisis en la frontera ha sido notoria la posición del presidente Nicolás Maduro y su gabinete frente a los colombianos, por ello considera poco oportuno que tengan participación en las acciones que buscan el fin del conflicto.

“Entonces una dictadura que comete un genocidio que es hecho notorio contra el pueblo colombiano, no debe seguir en la facilitación de ese proceso, pero además es una dictadura que maltrata todos los derechos democráticos de la oposición de Venezuela”, sostuvo el señor Uribe Vélez.

Según la oficina del Alto Comisionado para la Paz, Venezuela y Chile son los designados para acompañar el proceso, lo que significa que deben brindar apoyo político y logístico en momentos específicos y solo en caso tal que la mesa de negociación lo solicite.