Familia de Jesús María Valle pide investigar al expresidente Uribe

Medellín

La familia del asesinado defensor de Derechos Humanos Antioquia, Jesús María Valle Jaramillo, pidió que las investigaciones por ese crimen se extiendan hasta el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien era gobernador de Antioquia para la época del homicidio.

Las peticiones a las autoridades judiciales se reactivaron al conocer las declaraciones de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, divulgadas en exclusiva por 6 AM Hoy por hoy de Caracol Radio, según las cuales el asesinato del jurista Valle Jaramillo habría ordenado por el entonces secretario de gobierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno, fallecido luego en accidente aéreo.

Mauricio Herrera Valle, sobrino del asesinado líder social, aseguró que si Pedro Juan Moreno es responsable intelectual del asesinato de su tío, el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez debía tener conocimiento de esa orden criminal.

“Si mi tío en ese tiempo, le denunció a los dos, en el despacho que protegieran la población de Ituango y no lo hicieron y automáticamente lo declaran objetivo militar y después es asesinado, ellos tuvieron que ver tenido una complicidad. Además, porque Jesús María Valle le dijo en la cara a Álvaro Uribe que él había sido el precursor de las Convivir, y en ese tiempo si usted decía: ojo con este tipo, prácticamente era clavarle una lápida en la espalda. Era ponerlo en el ojo del huracán con las fuerzas armadas y los grupos paramilitares”, argumentó Herrera Valle, en diálogo con Caracol Radio.

El sobrino del asesinado defensor de Derechos Humanos además pidió que las investigaciones también se profundicen en la responsabilidad del despacho de la gobernación de Antioquia, de aquella época, con la masacre del corregimiento El Aro, en el municipio de Ituango.