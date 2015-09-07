A Antioquia han llegado 90 colombianos expulsados de Venezuela

Medellín

A la fecha unos 90 colombianos, expulsados por las determinaciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegaron a diferentes municipios del departamento de Antioquia, en busca de atención humanitaria.

En total se han reportado 49 familias atendidas en Medellín, El Peñol, La Ceja, Bello, Caucasia, quienes están siendo atendidos por los organismos de socorro, quienes a su vez verifican los datos personales de los connacionales con la oficina de Migración Colombia.

"El Dapard ha dado orientación a nueve familias de ellas compuestas por 27 personas. En Medellín el Dagrd ha prestado atención humanitaria a 10 familias, compuestas por 35 personas", actualizó María Inés Cardona, directora del Dapard.

Al municipio de El Peñol, en el oriente de Antioquia, han llegado 10 familias, unas 27 personas; a La Ceja cuatro grupos familiares mientras que a Caucasia, en la región del bajo Cauca, retornaron 15 familias.