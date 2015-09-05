Con unas tijeras asesinan a una mujer en Antioquia

En un nuevo hecho de intolerancia, una mujer fue asesinada con unas tijeras cuando intentaba defender a su hija, al parecer de una agresión de un hombre.

El hecho ocurrió en el Barrio el Pinar, del municipio de Bello, al norte del Área Metropolitana en donde en un caso de violencia intrafamiliar falleció María Isabel David Flórez.

El general, José Gerardo Acevedo Ossa, comandante de la Policía Metropolitana, aseguró que la actual pareja sentimental de la víctima, sería el responsable del homicidio al permitir que él agrediera a una de sus hijas.

“Es un hecho de intolerancia total cometido con unas tijeras donde el hombre que convivía con la señor muerta trató de agredir a la hija de ella, una niña de 16 años , la mamá evita la agresión y en esa acción resulta muerta, el sujeto fue capturado” explicó el Comandante de la Policía Metropolitana.

Lo más aberrante del caso, es que se investiga si el hombre cometió el homicidio en presencia de los tres hijos menores de la mujer.

La Policía Metropolitana confirmó que el agresor de la mujer ya registraba antecedentes por violencia doméstica y es investigado por otro homicidio ocurrido en la ciudad de Bogotá.

Con este caso son cuatro los homicidios de mujeres cometidos durante la semana en Antioquia y en total 80 asesinatos de mujeres en lo que va corrido del año en el departamento.