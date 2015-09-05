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31 jul 2026 Actualizado 13:17

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Temblor en Betania, Antioquia no dejó daños considerables

El movimiento telúrico solo dejó una vivienda afectada en una zona rural del municipio del suroeste antioqueño.

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Un temblor de una magnitud de 3.8 con epicentro en el municipio de Betania, suroeste antioqueño, no dejó daños considerables, pero si un enorme susto, según confirmaron las autoridades de emergencia a Caracol Radio.

El sismo también se sintió en los municipios de Andes, Urrao, Jardín, Ciudad Bolívar y Salgar, sin ocasionar daños estructurales, ni personas lesionadas.

La directora del Dapard, María Inés Cardona, indicó a Caracol Radio que el movimiento telúrico solo dejó una vivienda afectada en una zona rural del municipio de Betania.

“Después de una serie de llamadas, que una vivienda en la vereda conocida como La Fe, tuvo una afectación en su estructura, pero los mismos residentes manifestaron que la casa estaba deteriorada, en las demás partes del suroeste donde tembló, no tenemos reporte de daños”, sostuvo la funcionaria.

Según el reporte en las redes sociales, algunos ciudadanos manifestaron sentir el temblor en Medellín, pese a la distancia de más de 71 kilómetros.

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