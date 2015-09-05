Investigan a funcionarios de la Alcaldía de Medellín por el caso de CDO

Medellín

La personaría de Medellín abrió investigación contra siete funcionarios, antiguos y actuales, de la dirección municipal de planeación por presuntamente no haber desarrollado el debido control a las obras que ejecutó el Grupo CDO.

Rodrigo Ardila, personero de la capital antioqueña, aseguró que buscan garantizar los derechos de las personas afectadas tanto del desaparecido edificio Space, como de las otras edificaciones que actualmente se encuentran desalojadas porque la estructura no cumple con las normas de sismo resistencia que exige el país.

“La personería de Medellín abre investigación disciplinaria contra ex funcionarios de planeación municipal y funcionarios actuales para revisar las presuntas irregularidades que se hayan cometido en los licenciamientos y en el control de los procesos urbanísticos de la constructora CDO”, confirmó el señor Ardila.

Los funcionarios a cuales se les abrió el proceso son: Mauricio Valencia Correa, David Escobar Arango, Álvaro Berdugo López, Jorge Alberto Pérez Jaramillo, Marta Cecilia Gómez Piza, Rodrigo Alberto Correa Zapata y Wilber Augusto Agudelo Montoya.

“Ellos ya estaban vinculados desde cuando pasa lo de CDO, estamos pendientes de las investigaciones, siguiendo por supuesto del debido proceso”, subrayó el defensor.

Actualmente las unidades residenciales Continental Towers, Asensi y Colores de Calasania, están desalojadas por orden de los organismos de emergencia de la ciudad; a las familias les tocó dejar su casa y aunque inicialmente les otorgaron un auxilio de arrendamiento, están a punto de cumplir tres meses sin recibirlo.