Obrero muere al caer del piso 17 de una obra de la Alcaldía de Medellín

Medellín

Por circunstancias aún desconocidas, un albañil se cayó desde el piso 17 de una obra de construcción que se adelanta en el barrio Naranjal de la Comuna 11 de Medellín.

Según los testigos en la zona, el hombre de 27 años de edad identificado como Jaime de Jesús Ortiz, perdió el control y se fue al abismo, lo que de inmediato ocasionó su muerte.

En el lugar se adelanta la intervención del plan parcial de renovación urbana de Naranjal por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano y la Alcaldía de Medellín.

Las autoridades notificaron que la construcción desde abril de 2014 la opera la empresa Sertempo y que por ahora se evalúan los procesos y de adelanta una investigación para conocer las razones que provocaron la muerte del joven obrero.

A través de un comunicado la EDU indicó: “Nos solidarizamos con la familia del señor Ortiz, quien se desempeñaba en la obra. En este momento los hechos son materia de investigación por los entes encargados”.