Antioquia, uno de los departamentos con más uniones de parejas del mismo sexo

Medellín

Antioquia es uno de los departamentos del país con mayor registro de uniones maritales de parejas del mismo sexo en lo corrido de este año, según la Superintendencia de notariado y registro.

En total en Medellín y algunos municipios del Área Metropolitana y del resto del departamento se han unido 46 parejas homosexuales, lo que representa el 22 por ciento de las uniones gay del país.

Según un informe del ente de control, en total en el territorio nacional 212 parejas, del mismo sexo, decidieron formalizar legalmente la relación, en 131 casos corresponden a hombres y 81 más a mujeres.

Las edades en que más se formalizaron las uniones fue entre los 26 y 35 años de edad.

“El incremento de uniones entre pareja del mismo sexo obedece al nivel de tolerancia que ha demostrado la sociedad en los últimos meses y al reconocimiento jurídico por parte del Estado a constituirse legalmente en pareja”, concluyó el superintendente de notariado y registro, Jorge Enrique Vélez García.