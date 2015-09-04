En dos días de arresto permanece el Gobernador de Chocó por desacato de tutela

Medellín

El gobernador del Chocó, Efrén Palacios Serna, fue arrestado para que cumpla una sentencia judicial de 2 días de arresto por el desacato de una tutela.

El secretario del interior de Chocó, Bismark Calimeño Mena, explicó que se trata del desacato de una tutela interpuesta por un maestro, a quien no le pagaron los dineros correspondientes al diferencial de su pensión.

“El gobernador se encuentra detenido en el comando de policía del departamento del Chocó. Cumpliendo dos días de arresto por una tutela de un pensión a quien no se le pagó la diferencia salarial y cuando se le consigno ya estaba en desacato la tutela”, informó Calimeño Mesa.

El maestro pensionado exigía que se le pagara esa diferencia al que tenía derecho, pero ante los retrasos en la consignación interpuso la tutela, cuyo fallo de juez le favoreció pero no fue cumplida por el mandatario chocoano, que por este hecho cometió desacato a la decisión judicial.